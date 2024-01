Angra começa a entregar Cartão Recomeçar

Angra dos Reis – As famílias dos bairros do Bracuí e do Belém atingidas pelas chuvas que caíram no bairro em dezembro de 2023 vão começar a receber o Cartão Recomeçar. Nesta primeira fase, 481 famílias serão contempladas pelo benefício de R$ 3 mil, seguindo critérios do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que liberou a primeira listagem por ordem alfabética.

A entrega será na próxima terça-feira (30), no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no Balneário, a partir das 10h. Os nomes dos beneficiários podem ser conferidos na lista disponível no link de acesso. Vale lembrar que no dia da retirada as pessoas contempladas pelo benefício precisam levar os documentos cópia e original do RG, CPF e comprovante residência. Somente o titular poderá retirar o cartão, não sendo permitido entregar o benefício a terceiros.

O Governo do Estado definirá as próximas etapas de entrega dos cartões, incluindo datas e quantidade de beneficiados, até que todas as pessoas afetadas e que estejam dentro dos critérios para receber o benefício sejam comtempladas. Todas as famílias cadastradas para receber o cartão vêm sendo acompanhadas pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. O município é responsável pelo cadastramento e entrega dos cartões.

O benefício é destinado a famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa ou que tenham renda total de até três salários-mínimos. Além disso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e estar com o cadastro atualizado e regularizado, residir em Angra e, principalmente, ter tido a moradia diretamente atingida por enchentes, deslizamentos e desabamentos atestados pela Defesa Civil ou outro órgão municipal.

Cada família recebe um cartão magnético com um crédito que pode ser utilizado para comprar materiais de construção, móveis e eletrodomésticos. O Cartão Recomeçar será concedido uma única vez para o núcleo familiar, não sendo permitido que mais de uma pessoa da mesma família receba o benefício. Ele deverá ser utilizado em até seis meses a partir da data de recebimento. Passado o prazo, o cartão será bloqueado.