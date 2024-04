Angra: Comunidade do Village comemora São José Operário

Angra dos Reis – A comunidade do Village, em Jacuecanga, está celebrando os festejos em honra a São José Operário, o patrono dos trabalhadores. Os eventos começaram com a tradicional novena na segunda-feira, dia 22 de abril, e irão até o dia 1º de maio.

Durante a novena, que acontece até o dia 30 de abril, estão sendo realizadas missas diárias às 19h30, com a participação de padres, comunidades convidadas e barracas com a tradicional quermesse. Além disso, após as celebrações religiosas, há atrações culturais para animar a festa.

A festa em honra a São José Operário também inclui uma extensa programação cultural, que conta com apresentações musicais de artistas locais, um show de calouros e um show de prêmios. No sábado (27), às 15h, haverá uma missa da saúde para os enfermos, seguida por uma ação da Secretaria de Saúde, que oferecerá vacinação contra a gripe, aferição de pressão e glicemia.

O ponto alto da festa será no dia 1º de maio, com uma procissão às 17h, seguida de uma missa solene que incluirá a benção das carteiras de trabalho. Para encerrar as comemorações em homenagem a São José, a comunidade promoverá um show de prêmios no dia 4 de maio, às 14h.

Os festejos em Jacuecanga contam com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio e fazem parte do calendário de eventos da cidade. A festa reúne muitos fiéis, principalmente metalúrgicos e seus familiares, moradores do entorno do estaleiro BrasFels e comunidades da paróquia Santíssima Trindade. Durante todos os dias da festa, a comunidade católica está recebendo doações de alimentos não perecíveis, que serão utilizados para montar cestas básicas a serem distribuídas aos assistidos da paróquia.

São José foi inserido no calendário litúrgico romano em 1479 e sua festa é celebrada no dia 19 de março. Ele é considerado o patrono universal da Igreja e também é reconhecido como o patrono da justiça social. Na arte cristã, São José é representado segurando um lírio, simbolizando a vitória dos santos. Algumas vezes, ele é retratado com o menino Jesus nos braços ou ensinando-lhe a profissão de carpinteiro.

Confira a programação cultural da festa:

– Sexta-feira, 26/04, às 21h: Billa dos teclados

– Sábado, 27/04, às 21h: Banda Kulha

– Domingo, 28/04, às 21h: Rone Souza

– Segunda-feira, 29/04, às 21h: Som Mecânico

– Terça-feira, 30/04, às 21h: Aglomerou

– Quarta-feira, 01/05, às 21h: Xandy Sonorus

– Sábado, 04/05, às 14h: Show de prêmios.