Angra confirma duas mortes por Covid-19; uma ocorreu em janeiro e a outra em março

Matéria publicada em 27 de maio de 2022, 18:23 horas

De 01 de janeiro de 2020 até às 15h desta sexta-feira (27 de maio 2022), o município de Angra dos Reis apresentou 107.298 casos notificados. No momento, há 23.773 casos confirmados de coronavírus – 10.732 pacientes testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e 13.041 pelo teste rápido. Destes, 23.157 estão recuperados.

Angra contabiliza 605 mortes pela doença. A última atualização da base de óbitos do Ministério da Saúde apontou duas mortes: foram as de dois homens, sendo um de 62, com comorbidades, ocorrida no dia 1º de março, no HMJ; e o outro de 56 anos, sem comorbidades, ocorridas em domicílio, no dia 29 de janeiro de 2021.

Ao todo 12.165 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 71.360 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 19 em isolamento domiciliar e 71.341 já recuperados.

Com a desativação do Centro de Referência Covid-19, o Hospital Municipal da Japuíba e o Hospital de Praia Brava continuam disponíveis para atender os casos de hospitalização por covid-19. No momento, não há pessoas internadas por infecção de covid no município.

Entre os indígenas do município, há 249 casos confirmados. Destes, 248 já estão recuperados, e uma morte foi ocasionada pela doença. Não há caso suspeito entre indígenas no momento.

De acordo com o Decreto Municipal Nº 12.518, de 14 de março de 2022, continua obrigatória a utilização de máscara facial em todas as unidades de atendimento de saúde do município. Além disso, é recomendada a utilização da máscara facial por pessoas com comorbidades e com sintomas gripais, imunossuprimidos e por não vacinados.