Angra confirma mais duas mortes e se aproxima dos três mil casos confirmados do novo coronavírus

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 17:09 horas

Angra dos Reis – Dois óbitos suspeitos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foram confirmados nesta quarta-feira (08), em Angra dos Reis. Uma mulher de 68 anos morreu no dia 02 de julho, no Centro de Referência Covid-19, e um homem de 88 anos que morreu no dia 03 de julho, no Hospital Municipal de Japuíba; ambos tinham comorbidades. Com isso, o município chega a 89 mortes confirmadas. Com a confirmação desses óbitos e o descarte de outros três, o município segue investigando duas mortes.

Angra dos Reis está se aproximando dos três mil casos confirmados da Covid-19. Ao todo são 2.969, sendo que 2.046 já estão recuperados.

Entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus são 46 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que agora conta com 120 leitos, atende a 43 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que passou a oferecer 15 leitos, tem um paciente internado. Ou seja, dos 135 eleitos públicos do município, 44 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 32,59%. Há ainda duas pessoas internadas em instituições privadas.

O município apresentou 14.724 casos notificados, sendo que 11.441 permanecem suspeitos por síndromes gripais e 314 casos descartados. Dos casos por síndromes gripais 1.543 estão em isolamento domiciliar e 9.898 já recuperados.