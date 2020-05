Angra contabiliza 17º óbito e 517 casos por Covid-19

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 17:24 horas

Angra dos Reis – Angra dos Reis registrou 17º óbito por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na madrugada desta terça-feira (19). A vítima era um idoso, de 80 anos, com comorbidade, que estava internado no Centro de Referência Covid-19. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) e a Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis estão investigando outras nove mortes suspeitas pela doença. Três novas mortes suspeitas também ocorreram nesta madrugada, no Centro de Referência, e foram três homens, com doenças pré-existentes, com idades de 68, 86 e 89 anos.

O município possui 40 novos casos confirmados, chegando ao total de 517, houve aumento de 7,7% em 24 horas. Destes, 166 já estão recuperados por não apresentarem piora no quadro de sintomas. Dos casos confirmados, 416 testaram positivo pelos testes rápidos.

Cerca de 115 foram descartados através dos exames de swab negativo para Covid-19. Permanecem 2.670 casos suspeitos, síndromes gripais, sendo que 1.202 estão em isolamento domiciliar e 1.468 já recuperados.

Casos recuperados são aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

Angra dos Reis tem 51 pessoas internadas entre pacientes confirmados com coronavírus e com suspeita da doença. O Centro de Referência para Covid-19 do município, a Santa Casa, atende no momento a 40 pacientes, correspondendo a uma taxa de ocupação hospitalar de 40%.