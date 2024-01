Angra: Copa Nunes consagra Pulmas e Real Lobo como campeões

Angra dos Reis – Os times Pulmas (Rio-Claro) e Real Lobo (Angra dos Reis) são os grandes vencedores da Copa Nunes, competição realizada em homenagem ao craque do Flamengo, campeão da Libertadores da América e do Mundial de Clubes em 1981. As semifinais e finais aconteceram neste sábado (13), no Estádio Municipal, no Balneário, e contou com a presença ilustre do jogador rubro-negro.

– É uma honra muito grande estar em Angra dos Reis na primeira Copa Nunes. Observei muitos garotos que têm condições de futuramente jogar em um grande clube do futebol brasileiro. Fiz a seleção de alguns jogadores que vou levar para um jogo na Gávea, dentro do Flamengo, e irei premiar os campeões e vice com cortesia para assistir a um jogo do Flamengo, no Maracanã – contou João Batista Nunes, treinador e ex-jogador.

O torneio de futebol reuniu 22 equipes, de Angra e região, divididas em duas categorias sub-9 e sub- 11. Realizado no formato mata-mata, teve início no dia 6 de janeiro, aniversário de Angra dos Reis e contou com quase 600 crianças. Os artilheiros no sub-9 foram loham (Escolinha de Futebol do Agnaldo) e Daniel (Pulmas), já no sub-11 Cauai (Real Lobo) foi quem balançou a rede mais vezes.

– Angra está voltando a realizar campeonatos amadores para as crianças. Tivemos 9 times sub-9 e 13 times sub-11. As crianças estiveram bem animadas nas semifinais e finais realizadas hoje. A Prefeitura está trabalhando para dar oportunidade aos jovens destacou o secretário de Esporte e Lazer, Vitor Simões.

RESULTADOS SUB-9:

1º lugar: Pulmas

2º lugar: Escolinha de Futebol do Agnaldo 3º lugar: Edy Show de Bola

RESULTADOS SUB-11:

1º lugar: Real Lobo

2º lugar: Real Mambucaba

3º lugar: Edy Show de Bola