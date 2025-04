Angra decreta situação de emergência por chuvas intensas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis decretou situação de emergência neste sábado (5) em virtude das fortes chuvas que atingem o município. O volume acumulado ultrapassou os 324 mm em 24h e 357mm em 48h, provocando alagamentos, deslizamentos, transbordamento de rios e danos em diversas áreas da cidade. Com o decreto, o município pode acessar recursos estaduais e federais, realizar compras emergenciais, convocar voluntários e adotar medidas imediatas de proteção à população, como evacuação de áreas de risco e uso de propriedades em situações emergenciais.

Até o momento, Angra contabiliza, 346 pessoas desalojadas. Alertas por meio de SMS ou sirenes foram acionados em 46 bairros. Em todo o município, 36 pontos de apoio estão em funcionamento, incluindo quatro abrigos (lista abaixo).

A Prefeitura mantém contato direto com o Governo do Estado para garantir o apoio necessário. Nesta tarde, o prefeito Cláudio Ferreti falou por telefone com o governador Cláudio Castro para alinhar ações e intensificar os esforços conjuntos voltados à proteção e ao atendimento da população.

Ações nas ruas

Mais de 60 funcionários, sete caminhões, oito retroescavadeiras e uma escavadeira da Prefeitura estão nas ruas para minimizar os problemas causados pela chuva. Até às 13h, a Secretaria de Serviço Público já tinha atuado em mais de 10 bairros. A maior parte das ações foram a retirada de pequenas barreiras e árvores caídas em vias públicas, desobstrução de redes de águas pluviais, retirada de entulhos e limpeza de calçadas.

Duas equipes do setor de engenharia da Defesa Civil estão realizando vistorias em imóveis nos bairros. Até o momento, 27 vistorias foram realizadas, com três interdições.

Recolhimento de donativos

A Prefeitura está recebendo donativos das 9h às 16h para as famílias atingidas pelas chuvas. Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e de limpeza, água, roupas e ração para pets.

Pessoas físicas podem fazer as doações na Secretaria de Desenvolvimento Social (Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n, no Centro) ou no galpão do Almoxarifado da Prefeitura (Rua Prefeito João Gregório Galindo, 6511, Aeroporto/Japuíba).

Pessoas jurídicas devem entregar os donativos nos galpões do Almoxarifado da Prefeitura localizados na Rua Leandro José de Figueiredo, 22, na Praia do Anil; e na Alameda Coronel Otávio Brasil, 253b, no Balneário.

Serviços de saúde

Alguns atendimentos em serviços de saúde de Angra foram temporariamente suspensos. As unidades da Estratégia de Saúde da Família dos bairros Belém, Bracuí, Parque Mambucaba, Camorim Grande e Jacuecanga estarão fechadas neste sábado.

Os atendimentos no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) também serão reagendados. Todos os pacientes serão informados sobre as novas datas.

As unidades de emergência (UPA/SPA) seguem funcionando normalmente, com atendimento 24 horas, todos os dias da semana.

A exceção é o SPA do Parque Mambucaba, que está com os atendimentos temporariamente suspensos. Neste bairro, os usuários devem acionar o SAMU (192) e, conforme a necessidade de cada caso, os pacientes estão sendo encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), SPA do Frade ou Hospital da Praia Brava. O Corpo de Bombeiros também auxilia na transferência de pacientes para o Hospital da Praia Brava. Equipes já atuam no local para restabelecer o funcionamento da unidade.

Trânsito

A CCR RioSP informou que, após o término da primeira inspeção, o tráfego de veículos será liberado entre os km 503 e 500, nas regiões de Itanema e Bracuí. Os demais trechos permanecem interditados até a conclusão do trabalho de inspeção pelas equipes de engenharia da concessionária.

Transporte coletivo

A linha intermunicipal de ônibus Angra-Rio, operada pela empresa Costa Verde, e as linhas interestaduais Angra-São Paulo, operadas pela Reunidas e Primar, estão inoperantes.

Defesa Civil

Devido à alta demanda, o número 199 da Defesa Civil pode apresentar instabilidade neste momento. Outras linhas também estão disponíveis para atendimento à população: (24) 3365-4588 e (24) 3377-7991.

Quem estiver em situação de risco, deve se dirigir imediatamente para os seguintes pontos de apoio:

Areal – CIEP João Gregório Galindo – Rua da Esperança (em frente à Praça)

Banqueta – E.M. Venera Silva de Aguiar – Estrada da Banqueta

Ariró/Serra D’Água – E.M. Dom Pedro 1; Rod. Saturnino Braga (km 7)

Belém – E.M. Princesa Izabel (ABRIGO) – Avenida Bom Jesus, 1791

Jacuecanga – E.M. Cornélis Verolme (ABRIGO) – Avenida do Trabalhador

Pontal – E.M. Prof. Ururahy – Alameda dos Sábias

Gamboa do Belém – E.M Pref. Toscano de Brito – Rua Pau a Pino

Itanema – E.M. Joaquina Maria Rosa – Rodovia Rio Santos, 512

Lambicada – E.M. Francisco Xavier Botelho – Rua Sebastião Vieira Botelho

Água Santa – CEPE – Clube dos Empregados da Petrobrás

Morro do Moreno – Igreja Cristã Evangélica – Rua Benedito Adão, 23

Enseada – E.M. Frei João Moreira, Estrada Vereador Benedito Adelino

Bracuí – CEMEI Júlia Moreira – Rua das Oliveiras, km 500

Santa Rita do Bracuí – E.M. Áurea Pires da Gama – Estrada Santa Rita

Gamboa do Bracuí – Igreja Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Costa

Praia do Aventureiro (Ilha Grande) – Capela Santa Cruz

Camorim Grande – E.M. Cel. João Pedro de Almeida – Avenida Pedro II

Monsuaba – E.M. Benedito dos S. Barbosa (ABRIGO) – Manoel de Souza Lima

Paraíso e Biscaia – E.M Marechal Dutra – Praia da Biscaia

Marinas e Praia do Jardim – E.M. Frei Fernando Geurtse – Rua José Sebastião

Sapinhatuba 3 – E.M. Zita de Oliveira Soares – Rua Manoel Carneiro

Sapinhatuba 1 – E.M. Antônio Joaquim de Oliveira – Rodovia Rio Santos

Parque das Palmeiras – E.M. Júlio César Laranjeira – Rua Délio Gomes Ferreira

Morro da Cruz – E.M. Pref. Francisco Pereira Rocha – Rua Pref. João Gregório Galindo, 2920

Morro da Glória – Igreja Evangélica

Morro da Glória II – E.M João Carolino dos Remédios – Rua José Candido de Oliveira

Morro do Perez – E.M Prefeito Antônio José Novaes Jordão – Rua dos Cajueiros

Monte Castelo – Centro de Inteligência e Cidadania – Rua 15

Cantagalo/Garatucaia – E.M Professora Amélia Araújo Lage – Rua Júlio Lopes, sn

Parque Mambucaba – E.M Frei Bernardo (Abrigo) – Avenida Francisco Magalhães de Castro, 298.

Morro do Abel/Carioca – E.M José Almérico Lomeu Bastos -Rua Lincoln Corrêa da Siva, sn.

Morro da Caixa D’Água/Santo Antônio – CEAV – Rua Coronel Carvalho, 230

Morro do Carmo – E.M Regina Célia Monteiro Bastos – Rua Dr. Léo Corrêa da Silva

Frade – E.M Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck

Sertãozinho do Frade – Associação dos Moradores – Aveninda Capuchinhos, 40

Camorim Pequeno – E.M Poeta Carlos Drumond de Andrade – Travessa 22 de julho, 69