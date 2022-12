Angra dos Reis acumula 100mm de chuva em 24 horas - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2022, 11:52 horas

Defesa Civil de Angra está em estado de atenção; moradores devem ficar atentos às informações enviadas por SMS e às sirenes de alerta

Angra dos Reis – Angra dos Reis registrou acumulado de 100mm de chuva em 24h entre os dias 21 e 22 de dezembro – o registro ocorreu na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Desde ontem, 21/12, a Defesa Civil do município está em estado de atenção. Não há registro de pessoas feridas ou desalojadas. Também não houve necessidade de acionar sirenes ou de enviar mensagens SMS para alertar pessoas que vivem em áreas consideradas de risco até o momento (11h desta quinta-feira, 22 de dezembro). A situação segue sendo monitorada.

Durante a madrugada, de acordo com a CCR Rio-SP, concessionária que administra a BR-101, houve interdição total da BR-101 entre o Km 477, no bairro Camorim Grande, e no Km 424, já no município de Mangaratiba, como medida temporária para proteger motoristas dos riscos de deslizamentos. O trecho já está liberado – os ônibus municipais estão com circulação normal. Outras informações e atualizações sobre a BR-101, administrada pela CCR, podem ser obtidas pelo telefone 0800-017-3536 ou pelo site www.ccrriosp.com.br.

No continente, os índices chegaram aos 60mm no bairro Camorim Grande, mesmo local onde uma árvore caiu sobre uma residência. Equipes estiveram no local e verificaram que só o telhado foi atingido, sem maiores danos materiais ou vítimas.

Depois de ser obstruída por um deslizamento de barranco em conjunto com a queda de um poste, a Estrada do Contorno, na altura da Praia das Gordas, já está liberada. Equipes da Enel estão no local fazendo a manutenção da rede elétrica, que também apresentou problemas.

Com a previsão de chuva para os próximos dias em toda a cidade, embora com diminuição do volume, a Defesa Civil pede à população que continue colaborando e permaneça atenta às orientações e comunicados oficiais quanto aos riscos de deslizamentos em áreas de risco.

Cadastramento para receber informações oficiais

Em Angra, quase 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário metereológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens. É importante que os moradores fiquem atentos a todas as orientações da Defesa Civil e, em caso de necessidade, liguem para 199 / (24) 3365 4588.