Angra dos Reis: Água fornecida do SAAE é testada periodicamente - Diário do Vale

Angra dos Reis: Água fornecida do SAAE é testada periodicamente

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 16:51 horas

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (24) 3377-6551

Angra dos Reis – O Ministério Público do RJ cobra melhorias no sistema de abastecimento de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Até o momento, a Prefeitura de Angra não foi notificada oficialmente, mas adianta que enviará os dados que comprovam a qualidade da água fornecida.

“Gostaríamos de tranquilizar a população, pois fazemos testes periódicos na água que distribuímos. Além disso, as informações sobre as condições da água estão nas contas de consumo emitidas todo mês”, diz Alexandre Giovanetti, presidente da autarquia. O SAAE possui laboratório para monitoramento da água e envia os resultados das análises para a vigilância sanitária municipal