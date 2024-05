Angra dos Reis: alunos da rede pública ganham óculos em projeto Saúde do Olhar

Angra dos Reis – O Estádio Municipal, no Balneário, foi palco de mais uma edição do Saúde do Olhar, com a realização de exames oftalmológicos e a entrega de 22 óculos para os alunos da rede pública de Angra dos Reis, nesta terça-feira (14). O projeto é realizado pela Prefeitura de Angra, por meio de uma parceria entre as Secretarias de Educação e Saúde.

“Oferecendo assistência oftalmológica gratuita aos alunos do 1º ao 9º ano das escolas municipais, o Saúde no Olhar tem sido uma fonte essencial de suporte para a comunidade escolar. Desde sua implementação, mais de 70 escolas municipais foram atendidas, totalizando mais de 12.000 alunos examinados e mais de 3.300 óculos entregues” – afirmou Patrícia da Silva, oftalmologista do projeto.

Com um processo simples, os estudantes passam por consultas oftalmológicas conduzidas por médicos especializados do programa. Após receberem seus diagnósticos, os alunos têm a oportunidade de escolher a armação de sua preferência, caso a necessidade de óculos seja confirmada. Os óculos são disponibilizados em um prazo de 15 a 20 dias e entregues diretamente nas unidades de ensino, facilitando o acesso dos estudantes ao suporte visual de que necessitam.

Um desses alunos é Railler de Almeida, da Escola Municipal Poeta Carlos Drummond de Andrade, no Camorim Pequeno. Acompanhado da sua mãe, os dois destacaram como os óculos do Saúde no Olhar trouxeram diversas melhorias para a vida de Railler, com benefícios tanto na vida educacional quanto pessoal da criança.

“Antes, meu filho não conseguia enxergar muito bem, seja para ler ou para assistir televisão e outras atividades de que gosta. Agora, com a utilização dos óculos, percebo que ele tem uma nova disposição e atenção para realizar não somente as atividades escolares, mas também práticas de lazer, como assistir futebol, esporte que ele tanto gosta” , comentou Hedilamar de Almeida, mãe de Railler.

Sobre o projeto

O Saúde no Olhar tem sido um divisor de águas para o desenvolvimento educacional e pessoal dos alunos, proporcionando atendimento oftalmológico de qualidade e impactando positivamente suas vidas. A iniciativa demonstra o compromisso da Prefeitura de Angra dos Reis em promover a saúde e o bem-estar da comunidade escolar.

