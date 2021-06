Angra dos Reis amplia vacinação contra a gripe

Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 16:37 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis iniciou a terceira fase de vacinação contra a gripe. A imunização ocorre desde quarta-feira (09), nos postos de saúde, das 13h30 às 16h30.

Até 9 de julho, serão imunizadas pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. Os públicos-alvo foram definidos pelo Ministério da Saúde.

É necessário apresentar laudo médico que ateste a comorbidade e documento comprovando a profissão. Também será necessário um intervalo de ao menos 15 dias entre a vacinação contra a covid-19 e a imunização contra a gripe ou vice-versa. A preferência deve ser para a vacina contra o coronavírus.

Pinheiral

A prefeitura de Pinheiral também iniciou a terceira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe influenza. Ela vai de 09 de junho até 09 de julho, em todas as Unidades Básicas de Saúde da Família. A imunização ocorrerá de 8h às 17h, para vacinar pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, jovens e adolescentes em medidas socioeducativas e pessoas com deficiências permanentes.

De acordo com o Programa Nacional de Imunização, é necessário que a vacina contra a gripe influenza tenha um intervalo de 14 dias em relação à vacina contra o coronavírus.

Para atender ao público-alvo desta segunda etapa da vacinação, o município recebeu 2400 doses do imunizante. Para receber a vacina basta comparecer à Unidade de Saúde referência ao seu bairro com o cartão de vacinação em mãos.

“Estamos dando continuidade a vigésima terceira Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe influenza. Nessa fase, que vai do dia 09 de junho até 09 de julho, é importante que todos inclusos no público-alvo procurem às Unidades Básicas de Saúde da Família que estão cadastrados com o CPF e cartão de vacinação para que sejam vacinados,” disse Marcia Abbado, enfermeira e coordenadora do Programa de Imunização do Município.

Para mais informações, entrar em contato com a Vigilância Sanitária através do telefone (24) 3356-2328.