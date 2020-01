Angra dos Reis analisa estragos após chuva de 49 mm

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 08:16 horas

Muro desabou no bairro Praia do Jardim, uma estrutura metálica caiu no bairro Mombança e queda de árvore no Morro do Moreno, além de galhos que caíram na BR-101

Angra dos Reis – Residentes de Angra dos Reis sofreram por uma chuva forte que causou estragos na tarde de quinta-feira. A Defesa Civil registrou que os bairros Areal, BNH, Camorim e Monsuaba foram os mais afetados, onde choveram entre 44 e 49 mm.

Estragos

Em consequência da chuva, um muro desabou no bairro Praia do Jardim, já no Mombança, uma estrutura metálica caiu, e houve uma queda de árvore no Morro do Moreno.

Nem a Rodovia Rio-Santos, BR-101, escapou da chuva. Galhos caíram na rodovia, próximo ao bairro Portogalo, porém o trânsito não foi interrompido no trecho.

A Defesa Civil não registrou alagamento no município e as sirenes não precisaram ser acionadas. Não foram registrados feridos, desalojados e desabrigados.

De acordo com o ClimaTempo, empresa que analisa o tempo na região Sul Fluminense e no país, registra que a temperatura em Angra dos Reis está entre 26ºC e 37ºC, com 86% de chuva, de 25mm.