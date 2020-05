Angra dos Reis chega a 30 óbitos causados pela Covid-19

Matéria publicada em 27 de maio de 2020, 19:21 horas

Angra dos Reis – O município chegou a 30 óbitos causados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em atualização do boletim epidemiológico desta quarta-feira (27). Os dois últimos óbitos ocorreram hoje e as vítimas fatais eram um idoso, de 69 anos, que tinha comorbidade, e de uma mulher, gestante, de 34 anos; eles estavam internados no Centro de Referência para o tratamento da doença.

Angra dos Reis apresentou 3.475 casos notificados, sendo que 704 casos confirmados de Covid-19 (536 confirmaram pelos testes rápidos e 168 por exames feitos pelo Lacen), destes 291 já estão recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

Dos casos notificados 115 foram descartados, 3.556 casos são suspeitos de síndromes gripais, sendo 1.397 em isolamento domiciliar e 2.159 á recuperados.

O município tem 76 pessoas internadas, entre pacientes confirmados com coronavírus e com suspeita da doença. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende no momento a 65 pacientes, o que corresponde a uma taxa de ocupação hospitalar de 65%.