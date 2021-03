Matéria publicada em 28 de março de 2021, 15:28 horas

Angra dos Reis – Mais uma morte por Covid-19 foi confirmada em Angra dos Reis. A vítima fatal foi um homem, de 74 anos, com comorbidades, que morreu neste domingo (28), no Centro de Referência Covid-19. Há ainda seis mortes sob suspeita no município.

No momento, há 12.499 casos confirmados de coronavírus. Destes, 11.795 estão recuperados. Entre os indígenas do município, há 204 casos confirmados. Destes, 203 já estão recuperados. Uma morte foi confirmada pela doença e, atualmente, não há casos suspeitos.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 56 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende a 31 pacientes no momento, sendo 28 de Angra dos Reis, dois de Mangaratiba e um de Paraty, estes regulados pelo Estado. Já o Hospital de Praia Brava está com 14 dos seus 15 leitos ocupados. Ou seja, dos 55 leitos públicos do município, 45 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 81,82%. A Unimed abriu mais um leito e, no momento, está com os seus 11 leitos ocupados.