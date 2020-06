Angra dos Reis chega a 50 óbitos e 1.201 casos do novo coronavírus

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 18:05 horas

Angra dos Reis – O município chegou ao total de 50 óbitos decorrentes da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta segunda-feira (08), segundo o boletim epidemiológico. Angra dos Reis registrou três novas mortes que ocorreram no domingo (duas) e nesta segunda-feira (uma). As vítimas fatais eram um homem, de 87 anos, e uma mulher, de 80, que estavam internados na Santa Casa; e uma mulher, de 78, que estava no Hospital Unimed. Todos tinham comorbidades. Há 12 óbitos suspeitos que estão sendo investigados no município.

Em 24 horas, o município confirmou mais 17 casos da Covid-19, chegando ao total de 1.201. Destes, 757 já estão recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde. A maioria dos casos confirmados testaram positivo através dos testes rápidos, cerca de 894 testes.

Angra dos Reis já descartou 175 casos e possui 5.193 notificados, sendo que 1.468 estão em isolamento social e 3.725 já recuperados.

No total, entre pacientes confirmados com coronavírus e com suspeita da doença, 64 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende no momento a 58 pacientes, o que corresponde a uma taxa de ocupação hospitalar de 58%.