Angra dos Reis comemora Dia Mundial do Doador de Sangue

Angra dos Reis – Angra dos Reis irá comemorar o Dia Mundial do Doador de Sangue, que é celebrado no dia 14 de junho. O Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e Hemonúcleo Costa Verde irá promover a Semana do Doador de Sangue entre os dias 10 e 14 de junho. O objetivo dessa iniciativa é homenagear os doadores voluntários de sangue e conscientizar aqueles que ainda não são doadores sobre a importância desse ato que pode salvar vidas.

O tema da campanha deste ano é “Uma gota de amor doado, uma gota de vida recebida”, que reflete a importância da doação de sangue, já que cada bolsa doada pode salvar até quatro vidas.

A programação terá início na manhã de segunda-feira (10), com divulgação e distribuição de panfletos explicativos sobre a doação de sangue em todas as clínicas do HMJ. No período da tarde, haverá uma apresentação de música com o coral do HMJ. Na terça-feira (11), serão realizadas ações de conscientização para os usuários dos serviços do HMJ. Na quarta-feira, dia (12), haverá apresentação de coral e distribuição de panfletos educativos no Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) às 17 horas. O encerramento da programação acontece na quinta-feira (13), com um café da manhã especial no saguão de recepção do HMJ em homenagem aos doadores de sangue.

“O sangue é insubstituível, não pode ser produzido artificialmente. Por isso, celebramos e agradecemos às pessoas voluntárias que doam sangue e buscamos conscientizar e incentivar novos doadores para aumentar a disponibilidade de sangue nos estoques dos hemonúcleos, que sofrem com constantes baixas. Precisamos de doações de todos os tipos de sangue”, ressalta Rodrigo Ramos, secretário Municipal de Saúde.

Requisitos para doação

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, levar documentos de identidade com fotos, estar em bom estado de saúde e pesar mais de 50 kg. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável. Não é necessário estar em jejum, mas é recomendado evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Além disso, é importante não ser usuário de drogas, não estar grávida ou amamentando, e não ter múltiplos parceiros sexuais ou parceiros em situação de risco para a AIDS e IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

O Hemonúcleo Costa Verde está localizado na Rua Japoranga, nº 1.700, Japuíba, Angra dos Reis, dentro do Hospital Municipal. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (24) 3369-6133 ou pelo e-mail [email protected].

Serviço

Semana do Doador de Sangue – HMJ

– 10 a 13 de junho – manhã: Visitação em todas as clínicas do HMJ divulgando a importância da doação de sangue

– 10 de junho – tarde: Apresentação de coral no HMJ

– 13 de junho – 17h: Divulgação da campanha e apresentação de coral no HMAR

– 14 de junho – 9h: Café da manhã especial na recepção do HMJ em comemoração ao Dia Internacional do Doador de Sangue