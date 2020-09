Angra dos Reis confirma 169 mortes por Covid-19 e tem quatro óbitos suspeitos

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 15:47 horas

Angra dos Reis – Um morador, de 64 anos, morreu por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta segunda-feira (14), em Angra dos Reis. A morte ocorreu no Centro de Referência Covid-19. Agora são 169 mortes confirmadas no município, além de quatro óbitos que estão sob investigação.

Angra dos Reis apresentou 26.837 casos notificados. No momento, há 5.346 casos confirmados de coronavírus, sendo que 4.775 já estão recuperados. Entre os indígenas do município, há 182 casos confirmados. Destes, 172 já estão recuperados. Há ainda 19 casos suspeitos, e uma morte foi confirmada pela doença.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 30 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 60 leitos, atende a 24 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, não tem paciente internado. Ou seja, dos 75 leitos públicos do município, 24 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 32 %. Há seis pacientes internados em instituição privada.

Ao todo 490 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 21.001 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 489 em isolamento domiciliar e 20.512 já recuperados.