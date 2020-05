Angra dos Reis confirma 18º óbito e 538 casos de Covid-19

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 17:00 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis divulgou o novo boletim epidemiológico confirmando o 18º óbito por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O óbito foi de um homem, de 74 anos, que tinha comorbidades. Município ainda tem nove mortes sendo investigadas.

O número de casos confirmados subiu de 517 para 538, em 24 horas, sendo que 421 foram confirmados através dos testes rápidos, que disponibiliza o resultado no intervalo de 10 a 20 minutos após realização dos exames. Destes, 166 pessoas já estão recuperadas.

Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende no momento a 45 pacientes, o que corresponde a uma taxa de ocupação hospitalar de 45%. Entre pacientes confirmados com coronavírus e com suspeita da doença, 55 estão internadas.

Angra dos Reis apresentou 3.419 casos notificados, 115 casos que foram descartados através de exame de swab negativo para Covid-19, e 2.766 são casos suspeitos (síndromes gripais), sendo que 1.298 estão em isolamento domiciliar e 1.468 já recuperados.