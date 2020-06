Angra dos Reis confirma 2.157 casos de Covid-19 e 1.526 recuperados da doença

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 17:33 horas

Angra dos Reis – O município possui 2.157 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus e 1.526 casos recuperados, segundo o boletim epidemiológico. Dos casos confirmados, 1.727 testaram positivo através dos testes rápidos. Angra dos Reis não teve novo óbito por conta da Covid-19 nas últimas 24 horas e permanece no total de 76 mortes e 11 estão sendo investigadas.

Ao todo são 51 pessoas internadas entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que agora conta com 120 leitos, atende a 44 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que passou a oferecer 15 leitos, tem um paciente internado. Ou seja, dos 135 leitos públicos do município, 45 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 33,33%. Há ainda seis pessoas internadas em instituições privadas.

Bairros

Segundo relatório da Secretaria de Saúde, atualizado na terça-feira (23), os bairros com maior índice de confirmação do novo coronavírus são: Japuíba (193), Parque Mambucaba (186), Frade (146), Jacuecanga (114) e Areal (87). Na Ilha Grande inteira há 123 casos da doença.

Notificados

Angra dos Reis possui 11.559 casos notificados, sendo que 218 foram descartados e 9.184 permanecem suspeitos (síndromes gripai), sendo 2.200 em isolamento domiciliar e 6.984 já recuperados.