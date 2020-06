Angra dos Reis confirma mais 66 mortes por Covid-19 e 1.776 casos confirmados

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 18:53 horas

Angra dos Reis – O município registrou mais três mortes confirmadas pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no boletim desta quarta-feira (17). As vítimas eram um homem, de 51 anos, e de uma mulher, de 47, que tinham comorbidades, além de um óbito suspeito de uma mulher de 72 anos, que ocorreu no dia 14 de maio, no Hospital Municipal da Japuíba, foi confirmado. Há ainda 11 mortes sendo investigadas.

Angra dos Reis tem 1.776 casos confirmados de coronavírus, sendo que 1.149 já estão recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

O relatório de frequência de casos confirmados de Covid-19, atualizado em 16 de junho, aponta os bairros com mais incidência do novo coronavírus são Japuíba (165), Parque Mambucaba (164), Frade (126), Jacuecanga (99), Areal (72) e Campo Belo (72). Em toda a Ilha Grande há 108 casos confirmados.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 58 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que agora conta com 120 leitos, atende a 44 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que passou a oferecer 15 leitos, tem sete pacientes internados. Ou seja, dos 135 eleitos públicos do município, 51 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 37.78%. Há ainda sete pessoas internadas em instituições privadas.

O município tem 177 casos descartados, dentre eles uma morte, e 7.144 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 2.522 em isolamento domiciliar e 4.622 já recuperados.