Angra dos Reis confirma mais dois óbitos pelo novo coronavírus

Em 24 horas, foram contabilizados mais 12 casos confirmados, chegando a 3.863

Angra dos Reis – Dois óbitos que eram considerados suspeitos por coronavírus foram confirmados nesta segunda-feira (03), em Angra dos Reis. De acordo com a prefeitura, as mortes são de um homem de 77 anos, registrada no dia 26 de julho, e o de uma mulher de 56 anos, ocorrida no dia 30 de julho. Ambos pacientes tinham comorbidades e faleceram no Hospital Municipal da Japuíba. Agora são 117 óbitos confirmados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e dez são considerados suspeitos.

Angra dos Reis apresentou 19.814 casos notificados, sendo que 3.863 estão confirmados de coronavírus, destes, 3.355 já estão recuperados. Ao todo foram descartados 400 casos e 15.551 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.699 em isolamento domiciliar e 13.852 já recuperados.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 50 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 120 leitos, atende a 41 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, não tem pacientes internados. Ou seja, dos 135 eleitos públicos do município, 41 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 30,37%. Há 9 pacientes internados em instituição privada.