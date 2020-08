Angra dos Reis confirma mais duas mortes por coronavírus e vai total de 147

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 18:36 horas

Angra dos Reis – Dois homens, de 70 anos, e com comorbidades, são as novas vítimas fatais da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Angra dos Reis. Um morreu nesta quarta-feira (26), na Santa Casa do Município, e o outro era um óbito suspeito, que ocorreu no dia 08 deste mês, no Hospital Municipal da Japuíba ,e foi confirmado hoje. Há ainda 18 mortes sendo investigadas.

Angra dos Reis apresentou 24.485 casos notificados. No momento, há 4.669 casos confirmados de coronavírus e 4.014 já estão recuperados.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 35 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 60 leitos, atende a 26 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, tem seis pacientes internados. Ou seja, dos 75 leitos públicos do município, 32 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 42,67%. Há três pacientes internados em instituição privada.

Entre os indígenas do município, há 177 casos confirmados. Destes, 172 já estão recuperados. Há ainda 22 casos suspeitos, e uma morte foi confirmada pela doença.

Ao todo 451 casos foram descartados e 19.365 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 2.475 em isolamento domiciliar e 16.890 já recuperados