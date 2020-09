Angra dos Reis confirma mais duas mortes por Covid-19

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 16:17 horas

Angra dos Reis – Mais duas mortes por Covid-19 foram confirmadas em Angra dos Reis, chegando ao total de 172, de acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira (17). O último óbito, de uma mulher de 54 anos, com comorbidades, aconteceu hoje (17). O outro óbito ocorreu no dia 23 de agosto, na Santa Casa de Barra Mansa. Trata-se de um homem de 71 anos, morador de Angra, cuja morte já estava sendo investigada pela Secretaria de Saúde daquele município.

Angra dos Reis apresentou 27.324 casos notificados. No momento, há 5.420 casos confirmados de coronavírus, sendo que 4.775 já estão recuperados. Entre os indígenas do município, há 183 casos confirmados. Destes, 172 já estão recuperados. Há ainda 19 casos suspeitos, e uma morte foi confirmada pela doença.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 27 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 60 leitos, atende a 21 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, tem um paciente internado. Ou seja, dos 75 leitos públicos do município, 22 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 29, 33 %. Há cinco pacientes internados em instituição privada.

Ao todo 490 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 21.414 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 902 em isolamento domiciliar e 20.512 já recuperados.