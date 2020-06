Angra dos Reis confirma mais três mortes por Covid-19 e chega ao total de 83

Matéria publicada em 29 de junho de 2020, 18:39 horas

Dois óbitos ocorreram no domingo (28) e um no dia 25, que era considerado suspeito, e foi confirmado nesta segunda-feira (29)

Angra dos Reis – Angra dos Reis confirma mais três óbitos por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e chega ao total de 83. Destes, dois ocorreram no domingo (28), entre um homem, de 73 anos, e uma mulher, de 88 anos, ambos com comorbidades, no Hospital da Unimed e no Centro de Referência Covid-19. A terceira morte era um óbito suspeito que ocorreu no dia 25 deste mês, de um homem, de 93 anos, com comorbidades, que estava internado na Santa Casa. Há ainda 11 mortes sob investigação.

Angra dos Reis possui 2.366 casos confirmados, sendo que 1.878 já estão recuperados. A maioria dos casos foram confirmados através de testes rápidos, cerca de 1.883.

Entre pacientes, confirmados ou com suspeita de coronavírus, estão internadas 48 pessoas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que agora conta com 120 leitos, atende a 39 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que passou a oferecer 15 leitos, tem um paciente internado. Dos 135 eleitos públicos do município, 40 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 29,63%. Há ainda oito pessoas internadas em instituições privadas.

O município apresentou 12.580 casos notificados, sendo que 228 foram descartados e 9.986 permanecem suspeitos (síndromes gripais). Destes, 1.157 estão em isolamento domiciliar e 8.829 já recuperados.