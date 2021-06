Angra dos Reis confirma mais três óbitos por coronavírus

Matéria publicada em 16 de junho de 2021, 18:22 horas

Angra dos Reis – Município registrou mais três mortes por Covid-19, chegando ao total de 462. A última morte foi de uma mulher, de 65 anos, que ocorreu na terça-feira (15), no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). Dois óbitos foram registrados na segunda-feira (14): o de uma mulher, de 43, no Hospital de Praia Brava, e o de um homem, de 77, no HMJ. Todos os pacientes tinham comorbidades. Quatro óbitos continuam em investigação.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 54 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende a 32 pacientes. Já o Hospital de Praia Brava com seus 15 leitos ocupados.

Dos 85 leitos públicos do município, 47 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar pelo SUS de 55,29%. Dos 47 pacientes internados nos leitos públicos de Angra dos Reis, 45 são residentes da cidade e dois são de Paraty. A Unimed, no momento, está com sete dos seus nove leitos ocupados.

No momento, há 14.961 casos confirmados de coronavírus. Destes, 14.011 estão recuperados. Entre os indígenas do município, há 204 casos confirmados. Destes, 203 já estão recuperados. Uma morte foi confirmada pela doença e, atualmente, há três casos suspeitos.