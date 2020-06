Angra dos Reis confirma mais três óbitos por Covid-19

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 17:36 horas

São 75 mortes confirmadas pela doença na cidade

Angra dos Reis – Angra dos Reis tem mais três óbitos confirmados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O último óbito foi de um idoso, de 88 anos, que tinha comorbidades e estava internado no Centro de Referência Covid-19, no domingo (21). As outras duas mortes, que eram suspeitas, foram confirmadas nesta segunda-feira (22). Tratavam-se de uma mulher, de 38 anos, com comorbidades, que faleceu no dia 18 deste mês, no Hospital Municipal da Japuíba; e outra de 74 anos, com comorbidades, que morreu no dia 3 de junho, na Unimed de Angra. Agora são 11 óbitos suspeitos no município.

Também foram confirmados 1.935 casos de coronavírus, sendo que 1.526 já estão recuperados. O total de pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus internados é de 48 pessoas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que agora conta com 120 leitos, atende a 39 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que passou a oferecer 15 leitos, tem um paciente internado. Ou seja, dos 135 leitos públicos do município, 40 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 29,63%. Há ainda oito pessoas internadas em instituições privadas.

Angra dos Reis tem 10.757 casos notificados, sendo que 208 foram descartados e 8.614 permanecem suspeitos (síndromes gripais). Destes, 1.630 estão em isolamento domiciliar e 6.984 já recuperados.Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.