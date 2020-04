Angra dos Reis confirma primeira morte por coronavírus

Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 18:14 horas

Paciente, de 73 anos, com comorbidade deu entrada ontem, dia 24, na Unidade de Pré-Atendimento Covid-19

Angra dos Reis- O município confirmou neste sábado, dia 25, a primeira morte pelo novo coronavírus. O paciente, de 73 anos, com comorbidade, deu entrada na sexta-feira, dia 24, na Unidade de Pré-Atendimento Covid-19, próxima ao Hospital Municipal da Japuíba, e foi transferido para o Centro de Referência Covid-19, com insuficiência respiratória. Seu quadro se agravou e ele morreu durante a madrugada.

As informações foram divulgadas pela prefeitura de Angra dos Reis, na noite deste sábado, dia 25.

Casos confirmados de Covid-19 em Angra dos Reis

O município tem 80 confirmados com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, 29 pessoas testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), no Rio, e 51 pelo teste rápido. Desses, 75 estão em isolamento domiciliar e quatro estão internados.

Casos suspeitos, descartados e em investigação

Angra dos Reis registrou 778 casos com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus. Ressalta-se que 79 casos foram descartados por meio de exames do Lacen e 619 permanecem em investigação. A classificação de casos suspeitos no momento é a seguinte: 608 estão em isolamento domiciliar, oito estão internados e três óbitos estão sendo investigados.