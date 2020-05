Angra dos Reis contabiliza 847 casos confirmados e 34 óbitos pela Covid-19

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 16:39 horas

Cerca de 67 pessoas estão internadas com suspeita ou confirmação da doença, 56 estão na Santa Casa, que possui 100 leitos destinados à Covid-19

Angra dos Reis – Angra dos Reis disparou no número de casos confirmados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Em 24 horas, subiu de 742 para 847, houve aumento de 14% de quinta-feira (29) para esta sexta-feira (29). O município também contabilizou mais quatro óbitos pela Covid-19, chegando ao total de 34. As vítimas fatais foram dois homens, com idades de 67 e 72 anos, ambos com comorbidades, que faleceram ontem e hoje, no Centro de Referência Covid-19. As outras duas mortes foram confirmações dos óbitos suspeitos que ocorreram no Centro, nos dias 19 e 25 deste mês, de dois homens com doenças pré-existentes, com idades de 66 e 89 anos.

De pacientes confirmados com coronavírus e suspeita da doença, 67 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende no momento a 56 pacientes, o que corresponde a uma taxa de ocupação hospitalar de 56%. Os outros 11 pacientes estão internados no Hospital de Praia Brava, no Hospital Unimed de Volta Redonda, no Hospital Santa Maria de Barra Mansa e no Hospital Unimed de Angra dos Reis, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde.

Angra dos Reis contabiliza 4.785 casos notificados, sendo que 846 estão confirmados, 608 testaram positivo pelos testes rápidos e 239 em exames feitos pelo Lacen (Laboratório Central Noel Nutels). Destes, 291 já estão recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

A prefeitura ressalta que 126 casos foram descartados e permanecem 3.812 suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.653 em isolamento domiciliar e 2.159 já recuperados. Há 12 óbitos suspeitos por coronavírus em investigação.