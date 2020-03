Angra dos Reis contará com 40 mil testes rápidos para coronavírus na segunda-feira

Matéria publicada em 29 de março de 2020, 14:21 horas

Testes serão voltados para idosos e pacientes considerados graves

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis terá a disposição 40 mil testes rápidos para identificar o Covid-19, novo coronavírus, a partir da segunda-feira (30). Esta é uma de outras ações adotadas pelo governo municipal no trabalho preventivo. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado no sábado (28), o município possui 17 casos suspeitos, sendo que 16 pessoas estão em isolamento domiciliar e uma internada.

Os resultados dos testes rápidos ficam prontos em 15 minutos. O diagnóstico precoce contribui em respostas adequadas e para o controle da transmissão do vírus. Os testes serão destinados para pacientes “considerados graves” e também para idosos.

Higienização

A Secretaria Executiva de Serviço Público de Angra dos Reis iniciou a desinfetação nas ruas e em locais com maior circulação de pessoas no intuito de evitar a proliferação do Covid-19 no município. O trabalho contou com 18 mobilizadores pulverizadores, 17 manuais costais e um à combustão, que atuarão na limpeza pelo prazo de 90 dias.

– Já tínhamos três equipes, com um caminhão pipa e cinco homens cada, lavando as ruas com hipoclorito a 12%, que é recomendado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, desinfetante e sabão em pó. Agora, estamos contando também com 18 pulverizadores que vão fazer a desinfecção de calçadas de maneira mais minuciosa, utilizando a mistura de hipoclorito a 12% – informa o secretário-executivo de Serviço Público, Carlos Felipe Larrosa Arias.

O primeiro dia de higienização ocorreu na sexta-feira (27), onde as equipes com caminhões pipas higienizaram a região Central de Angra, além do Parque Mambucaba e a Monsuaba.

– Esses serviços são prioritários para as principais vias, onde têm unidades de saúde, de educação, abrigos de passageiros, praças e áreas de lazer com maior circulação de pessoas. Na medida do possível, vamos realizar o trabalho nas vias secundárias. Por orientação do prefeito, essas equipes vão ser espalhadas por todo o município, incluindo também as ilhas, desde Garatucaia até o Parque Mambucaba – concluiu o secretário, acrescentando que o trabalho está sendo coordenado por uma empresa privada.