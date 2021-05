Angra dos Reis contará com reforço de 10 médicos nos próximos dias

Matéria publicada em 8 de maio de 2021, 15:57 horas

Profissionais foram contratados via Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde

Angra dos Reis – A rede de Atenção Primária à Saúde do município de Angra do Reis será fortalecida com 10 novos médicos, já na próxima semana. Os profissionais que vão compor as equipes de saúde da família foram contratados pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Mais Médicos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os médicos serão lotados nas seguintes unidades básicas de saúde: ESF Areal, ESF Banqueta 2, ESF Belém, ESF Bracuí 1, ESF Camorim Grande, ESF Campo Belo 2, ESF Encruzo da Enseada, ESF Frade 2, ESF Japuíba 2 e ESF Parque Mambucaba 5.

Como Angra foi contemplada pelo programa do Governo Federal com 15 vagas, a expectativa da Secretaria de Saúde é que, na segunda chamada do Mais Médicos, novos profissionais da saúde possam se apresentar para o serviço no município.

Casos de Covid-19

Há 410 mortes pela doença na cidade. O último óbito foi o de um homem de 33 anos, com comorbidades, e ocorreu hoje (8), no Centro de Referência Covid-19. O município segue investigando três mortes.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 61 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende a 40 pacientes. Já o Hospital de Praia Brava está com os seus 15 leitos ocupados.

Dos 75 leitos públicos do município, 55 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar pelo SUS de 73,33%. Dos 55 pacientes internados nos leitos públicos de Angra dos Reis, 52 são residentes da cidade e três são de Paraty. A Unimed, no momento, está com seis dos seus 11 leitos ocupados.