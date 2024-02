Angra dos Reis declara surto de dengue

Sul Fluminense – O início de 2024 tem sido marcado por surtos de dengue em várias partes d estado do Rio. Para se ter uma ideia, só em janeiro foi registrada uma alta de quase 1000% nos casos. No Sul Fluminense, dois óbitos já foram registrados: o de uma idosa de 98 anos em Itatiaia, e o de um homem de 33 anos, em Mangaratiba. Essas foram as duas primeiras mortes pela doença no estado.

Nesta sexta-feira (2), Angra dos Reis decidiu decretar situação de surto de dengue nos bairros Japuíba, Jacuecanga e Parque Belém, onde foi registrado um aumento atípico no número de casos.

Já na quinta-feira (1º), a Secretaria Municipal de Saúde começou a utilizar o fumacê apenas nos três bairros com surto de dengue – um dos critérios do Ministério da Saúde para aplicar o inseticida no ambiente. De acordo com a prefeitura, o uso indiscriminado do fumacê, no passado, fez com o que o Aedes aegypti – mosquito transmissor da dengue, da zika e da Chikungunha – criasse resistência à maioria dos inseticidas. Os que estão disponíveis para uso atualmente são eficientes e, por isso, o uso do fumacê é feito de forma criteriosa e apenas em períodos emergenciais.

“É importante destacar que a cidade como um todo não está em situação de epidemia. O surto é um aumento inesperado de casos em um local específico (bairro). A epidemia ocorre quando essa propagação se estende para uma área maior (todo o município)”, esclareceu a prefeitura. “Aqui em Angra temos observado a tendência de aumento desde setembro, quando começamos a intensificar as ações de comunicação. Precisamos muito da colaboração de todos, pois 86% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas das pessoas – diz o diretor de Vigilância em Saúde, Romário Aquino.

Segundo ele, a Secretaria de Saúde realiza ações diárias para controle do mosquito transmissor. As principais são: visitas domiciliares, busca ativa de focos do Aedes, instalação de armadilhas para remoção de ovos do mosquito e ações educativas.

Em 2023, foram mais de 105 mil visitas domiciliares e uma média de 630 armadilhas instaladas por semana.

Em Volta Redonda e Barra Mansa, as prefeituras têm mantido as ações de combate ao mosquito, fazendo fiscalizações nos bairros, passando com o carro-fumacê e orientando a população a prevenir a formação de focos do mosquito e a perceber os primeiros sintoma da doença para que possam buscar auxílio médico o quanto antes.

Epidemia no Rio

Em apenas um dia de janeiro, a rede de saúde da prefeitura da capital teve 362 pessoas internadas por causa da dengue. Esse número é um recorde na série histórica iniciada em 1974. O recorde anterior datava de 2008. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (2) pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que confirmou que a cidade enfrenta uma epidemia da doença.

“Um aumento do número de casos sustentado ao longo do mês, com repercussões na rede assistencial é a caracterização de uma epidemia clássica. Então não há porque a gente não ligar o alerta e falar que é um cenário epidemiológico real. Estamos numa epidemia de dengue na cidade do Rio de Janeiro”, afirmou Soranz.

Em janeiro deste ano, a cidade teve cerca de 10 mil casos da doença – uma taxa de incidência de 160,68 por 100 mil habitantes. Isso representa quase metade de todos os 22.959 registros de 2023. Não há ainda confirmação de mortes este ano. Três óbitos estão sob investigação.

Uma preocupação das autoridades é que a curva de casos, que historicamente tem os piores cenários entre março e maio, já apresentou grande inclinação em janeiro, superando incidências de epidemias passadas.

“Nós provavelmente teremos um cenário pior em 2024”, projeta o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

A secretaria de Saúde atribui esse comportamento ao aumento de temperatura e grande quantidade de chuva. “No calor, o mosquito nasce com muito mais velocidade, e o período de chuvas propicia o acúmulo de água e mais focos de desenvolvimento do mosquito”, explica Soranz.Com informações da Agência Brasil.

Resende já tem centro de hidratação para pacientes com dengue

Diante do aumento de quase 1000% nos casos de dengue em janeiro deste ano no estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública estadual enviou recomendações a 83 cidades fluminenses cobrando a adequação e a implementação dos planos de Contingência para Enfrentamento às Arboviroses Transmitidas pelo Aedes Aegypti. O documento foi enviado esta semana e as secretarias municipais de Saúde têm até 15 dias para responder.

Uma das recomendações feitas pela Defensoria Pública é a criação de centros de hidratação para o atendimento adequado de pacientes, com serviço exclusivo para tratamento da dengue, além do manejo clínico adequado e precoce para minimizar os efeitos da doença.

Em Resende, o Centro de Hidratação no Hospital Municipal de Emergência funciona desde a primeira quinzena de janeiro. O espaço dentro da unidade hospitalar conta com área de hidratação, posto de enfermagem, análise laboratorial e consultório médico.

“No Centro de Hidratação, o paciente que estiver com os sintomas da dengue passará por uma consulta pelo médico, além de realizar todos os exames necessários e receber a medicação correta para o tratamento. Infelizmente, o aumento no número de casos de dengue é uma realidade em todo o Estado. Porém, a prefeitura realiza medidas como essa para oferecer um tratamento aos pacientes com dengue, mais eficaz e com a qualidade que necessitam”, disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.