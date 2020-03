Angra dos Reis decreta ações de prevenção ao Covid-19

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 13:07 horas

Aulas e eventos com aglomeração de pessoas estão suspensas por 15 dias

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis decretou neste sábado (14) que está aplicando medidas para enfrentamento da nova pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Após reunião realizada na sexta-feira (13), entre o prefeito Fernando Jordão e os secretários de Urbano e Sustentabilidade; Saúde; Educação; Administração; e de um Procurador do Município.

– Estamos fazendo tudo com muita responsabilidade. Não temos nenhum caso da doença confirmado em Angra dos Reis, mas, diante do cenário internacional e nacional, essas ações, orientadas pelos Governos Federal e Estadual, visam à proteção da saúde da nossa população – frisou o prefeito.

Aulas

A partir da próxima segunda-feira (16), as aulas nas unidades de rede pública e privada de ensino do município e unidades de ensino superior estarão suspensas por 15 dias, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação.

– Seguindo a determinação do Ministério da Educação e da Secretaria Estadual de Saúde, faremos a suspensão das aulas, a serem compensadas no período de férias escolar de julho. De acordo com o desenvolvimento da situação, essa orientação poderá ser revisada – informou a secretária de Educação.

Decreto

O decreto tem o objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do Covid-19, com isso foi determinado a suspensão das seguintes atividades: eventos desportivos, shows, feiras, eventos científicos, comícios, passeatas e afins; atividades coletivas de cinema, teatro, cultos religiosos, reuniões, assembleias ou qualquer outra atividade que envolva aglomeração de pessoas; visitas a pacientes diagnosticados com o COVID-19, internados na rede pública ou privada de saúde; a pacientes internados na rede pública ou privada de saúde; às instituições de longa permanência para idosos; e aos equipamentos públicos de alta complexidade da Assistência Social, assim como no AngraPrev, mesmo para prova de vida dos seus aposentados e pensionistas.

A prefeitura de Angra dos Reis destacou que atividades como Olimpíadas das Mulheres, mutirão oftalmológico com alunos da rede municipal e a Premiação do XXII Concurso de Contos Alípio Mendes, que estavam agendados para este sábado, 14, foram cancelados.

Também foram suspensas, pelos próximos 15 dias, todas as atividades desenvolvidas pela Cultura, Esporte e Assistência Social e demais setores da Prefeitura de Angra que envolvam a aglomeração de pessoas, incluindo o mutirão de cirurgia de catarata marcado para o fim do mês.

Gabinete

O decreto também criou um Gabinete de Crise para mobilizar e coordenar as atividades dos órgãos públicos e entidades municipais quanto às medidas a serem adotadas para minimizar os impactos decorrentes do novo coronavírus.

Mais ações

Outra ação prevista na lei é a restrição excepcional e temporária de entrada e saída da cidade, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, por rodovias, portos, cais de embarque e desembarque e aeroportos.

A Prefeitura explicou que a chegada do navio Hapag Lloyd, com 200 turistas alemães em Angra já estava agendada para este domingo, 15. A embarcação poderá ficar fundeada no período previsto, das 6h às 18h, mas todos os passageiros ficarão à bordo.

Também, de acordo com o decreto, poderão ser adotadas medidas de isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, além de tratamentos médicos específicos, estudo ou investigação epidemiológica.

– Qualquer servidor público, empregado público ou contratado por empresa que preste serviço para o município, que apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) passa a ser considerado um caso suspeito e deverá adotar o protocolo de atendimento específico a ser informado pela Secretaria de Saúde em 72 horas, após a publicação do decreto. Vale ressaltar que, nestes casos, os atestados médicos expedidos pelo SUS substituirão a necessidade de perícia médica para os fins da licença de saúde – explicou a prefeitura em nota.

A Secretaria de Saúde expedirá informações diárias sobre o acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados de pacientes no âmbito do município.

– Estamos entrando numa fase de alerta. Vamos precisar tomar bastante precaução, principalmente com a nossa proteção. A Secretaria de Saúde está mobilizada, trabalhando bem próxima da Secretaria de Estado de Saúde – explica o secretário de Saúde, informando que na segunda-feira, 16, profissionais da Saúde Primária, da rede de Urgência e Emergência e das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica do município passarão por um amplo treinamento no Estado.