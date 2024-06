Angra dos Reis divulga arraiais da cidade

Angra dos Reis – A temporada de arraiais em Angra dos Reis terá início neste final de semana, ao todo, serão realizados 14 arraiais até o mês de agosto, quando acontece o tradicional Arraiá da Cidade. As festividades contam com o apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis e são abertas ao público de todas as idades.

O calendário de eventos foi organizado pelas duas associações de quadrilheiros que representam as juninas, garantindo uma diversidade de apresentações e shows musicais gratuitos para a comunidade. A programação terá início nos dias 14 e 15, com a Quadrilha Zé Piri se apresentando na praça da Rua Napoleão Ayres, no Campo Belo, às 20h. Além disso, na sexta-feira, às 21h, o cantor Davi Dias animará o público presente no bairro. No sábado, também às 21h, será a vez do Passarinho do Piseiro levantar a galera. O evento será encerrado no domingo, a partir das 14h, com bingos e diversas prendas.

O bairro do Areal também receberá as apresentações neste final de semana, nos dias 15 e 16, com o arraiá da Dona Junina, na praça do bairro. Para animar a noite de sábado, o cantor Davi Dias se apresentará, e no domingo, será a vez de Diego Rezende, às 21h.

O secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques, ressalta a importância cultural do movimento junino em Angra dos Reis e destaca que o município é um dos maiores polos de quadrilhas do interior do estado, perdendo apenas para a cidade do Rio de Janeiro.

– Toda a cultura junina é muito forte em Angra dos Reis. Em quantidade de quadrilhas, nosso município só perde para a cidade do Rio de Janeiro, sendo Angra dos Reis o maior segmento de quadrilhas do interior do estado. A expectativa é fazer o maior arraiá de todo o estado, com apresentações levando a cultura das quadrilhas para os bairros da cidade – afirmou o secretário.

Além dos arraiais nos bairros, as festividades funcionam como um aquecimento para o tradicional Arraiá da Cidade, que ocorrerá entre os dias 02 e 04 de agosto. Ao longo do calendário, também serão realizadas quadrilhas em outros locais de Angra, como a Vila Histórica de Mambucaba e a Vila do Abraão, na Ilha Grande.

ARRAIÁ DO 27º GEMAR

No sábado (15), também acontecerá o Arraiá do 27º Gemar, Grupo de Escoteiros Cornelis Verolme, que contará com o apoio da Secretaria de Eventos de Angra. A festa está prevista para começar às 18h, no Campo de Futebol do BNH, em Jacuecanga. O evento contará com música ao vivo, sendo uma das atrações a Banda Sereno. Além disso, haverá uma praça de alimentação com comidas e bebidas típicas, feira cultural e área infantil. Toda a renda obtida com o evento será destinada à manutenção do grupo de escoteiros.