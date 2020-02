Angra dos Reis divulga balanço de atendimentos em mutirão de urologia

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 09:50 horas

Ação que aconteceu no Cem Centro realizou 400 atendimentos

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis divulgou o balanço de atendimentos feitos no mutirão de urologia no Centro de Especialidades Médicas (Cem), no Centro. Ao todo foram 400 atendimentos divididos entre consultas e exames físicos.

O secretário de Saúde, Rodrigo Mucheli, explicou que a intenção é realizar mutirões em outras especialidades.

– Tivemos três médicos urologistas realizando consultas e exames físicos. É importante explicar que já vamos dar sequência no tratamento dos pacientes, realizando os exames solicitados na consulta e, se houver necessidade, os encaminhando para uma fila prioritária para a realização de cirurgias – destacou.

O aposentado Isaías do Nascimento, morador do bairro Morro da Cruz, aprovou o atendimento recebido no Cem.

– Eu achei ótimo esse mutirão, pois é muito importante para a saúde do homem. Se a gente não se cuidar, pode ter que encarar uma doença avançada e ter pouca chance de tratamento. Temos que ter amor à nossa vida – disse o morador.

O secretário de Saúde alertou os homens sobre a resistência para se tratar nas áreas de urologia e proctologia.

– No homem, por conta de preconceito, quando a gente descobre a doença, muitas vezes, ela já está avançada. Temos que acabar com esse preconceito – concluiu Rodrigo.