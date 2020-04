Angra dos Reis divulgará novo decreto para flexibilizar comércio

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 09:49 horas

Angra dos Reis – O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, publicou uma vídeo nas redes sociais na segunda-feira (20), divulgando que a prefeitura divulgará um novo decreto para a flexibilização em alguns setores do comércio. O decreto será divulgado ainda nesta terça-feira (21) e entrará em vigor na próxima quarta-feira (22).

Segundo o prefeito, a iniciaria beneficiará salões de beleza, barbearias, lojas náuticas, de aviamento, borracharias e profissionais liberais.

– Graças ao trabalho feito em Angra dos Reis no combate prévio ao coronavírus, não perdemos o controle no enfrentamento à pandemia. Por isso, seremos capazes de flexibilizar o funcionamento de alguns segmentos econômicos. O decreto ainda será publicado e passa a valer a partir de quarta-feira. Conto com o apoio de todos para manter as regras de distanciamento social e cuidados redobrados de higiene – declarou Fernando Jordão.