Angra dos Reis é avaliada no Ideb

Angra dos Reis – A rede municipal de Angra dos Reis recebeu 5,79 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023. Desempenho melhor que o de 2021, quando tirou 5,5. Naquele ano, Angra já havia alcançado seu melhor resultado no Ideb desde 2009.

