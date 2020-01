Angra dos Reis e Estado assinam convênio de R$ 17 milhões

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 16:20 horas

Recursos serão aplicados na saúde, na construção de espaços a serem ocupados pelo Centro Oncológico e pelo Hospital do Olho

Angra dos Reis – Um convênio foi assinado nesta semana entre a prefeitura de Angra dos Reis e o Governo do Estado do Rio de Janeiro que vai garantir mais de R$ 17 milhões para a construção de espaços, que vão abrigar seis projetos, entre eles a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia.

– Sabendo da importância de Angra dos Reis, da necessidade da população e até mesmo pela questão turística, o governador sentou comigo e pediu que eu autorizasse todos os projetos. A gente olha pra frente com otimismo, com esperança e com o povo recebendo aquilo que precisa e merece – afirmou o secretário de estado de Saúde, Sérgio Luiz Côrtes da Silveira.

O Governo do Estado informou já ter, pré-autorizado, outros R$ 20 milhões a serem investidos em compra de equipamentos, conforme as obras forem evoluindo.

– No total, o Governo do Estado vai investir R$ 37 milhões em Angra para que a prefeitura possa fazer a modernização, ampliação da rede, toda a parte de equipamentos adequado – ressaltou o secretário.

O secretário executivo da Saúde, Renan Vinícius Santos de Oliveira demonstrou satisfação ao ver todos os projetos apresentados pelo município sendo aprovados.

– O serviço oncológico será uma referência muito grande para a Baía da Ilha Grande. Agora em 2020 vamos iniciar dentro do HMJ (Hospital Municipal da Japuíba) o serviço de quimioterapia e de cirurgias oncológicas. Com o convênio assinado hoje já daremos início ao processo licitatório de construção da sede do serviço, que, depois de construída, passará a oferecer também radioterapia. Será um serviço humanizado, do jeito que o prefeito determina, com um atendimento em que a população se sentirá acolhida pelo SUS – informou.

O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Antônio Ceciliano Jordão, agradeceu pelo convênio assinado entre o município e o Estado.

– Agradeço a toda equipe e ao governador por estar enxertando esses recursos diretamente na saúde de Angra. Dessa maneira, poderemos oferecer um melhor atendimento aos nossos munícipes, principalmente para aqueles que não possuem plano de saúde – frisou o prefeito.

Obras

Uma das obras que serão custeadas com o convênio será a construção da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, que vai funcionar em um bloco anexo de dois pavimentos a ser construído junto ao Hospital Municipal da Japuíba e vai oferecer serviços de quimioterapia, radioterapia e cirurgias oncológicas.

A unidade vai atender pacientes de Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí e Paraty. O curto da obra será de aproximadamente R$ 3 milhões. Na fase final de construção, o Estado destinará outros R$ 9 milhões para aquisição de todos os equipamentos, entre eles o acelerador linear, responsável pela radioterapia.

O HMJ vai ganhar outro anexo para abrigar a sede do almoxarifado e dos setores administrativos, liberando espaços internos para a implantação de novos leitos de UTI e enfermarias, também contemplados no convênio assinado com o Estado.

No terreno em frente ao HMJ será construído um novo prédio de três andares. No primeiro andar estará localizada a nova sede do Hemonúcleo da Costa Verde, que será ampliado e terá duas salas de triagem. No segundo andar, funcionará o Hospital do Olho, que centralizará os serviços na área de oftalmologia, com ambulatórios e recursos de oftalmologia cirurgia. Já no terceiro piso, será criado um Centro de Estudos, onde poderão ser realizados cursos, palestras e formações para alunos de medicina e profissionais do setor. A estimativa é que seja necessário proximamente R$ 2,5 milhões para a construção do prédio.

Outro projeto que será custeado pelo convênio será o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS ad 3). Ele deve ser erguido em um terreno próximo ao HMJ, funcionará 24 horas por dias com equipe de saúde e leitos a disposição. O centro acolherá usuários de drogas e álcool, dando suporte ao HMJ. A previsão é que sejam gastos R$ 2 milhões.

O Estado também vai arcar com as despesas da nova sede do Samu, a ser construída na Japuíba, em um terreno próximo ao HMJ e UPA e também às margens da rodovia Rio-Santos, que facilitará o deslocamento das equipes quando requisitadas. O custo previsto é de R$ 1.442 milhões.

Por fim, o chamado “Postão de Mambucaba”, ficará a cargo do Estado. A unidade de saúde, que é composta pelo Serviço de Pronto Atendimento (SPA), Centro de Especialidades Médicas (CEM) e ainda abriga algumas equipes de Saúde da Família, será ampliada e totalmente reformada. Tem previsão de ser o projeto mais caro, pois custará mais de R$ 5 milhões.