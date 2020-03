Angra dos Reis e Rio Claro trabalham na abertura de uma variante na RJ-155

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 10:24 horas

Obras de intervenção vão durar três dias

Angra dos Reis – As prefeituras de Angra dos Reis e Rio Claro iniciaram na manhã desta quinta-feira (12), as obras para a abertura de uma via alternativa para o tráfego de veículos na RJ-155, Saturnino Braga, no km 18, próximo ao túnel do distrito de Lídice. As chuvas no começo deste mês geraram a abertura de uma cratera no trecho, que foi aumentando no decorrer das semanas até chegar na faixa divisória entre as pistas de descida e subida da serra.

O secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis, Jairo Fiães, disse que a previsão é que as intervenções durem três dias.

– Enquanto isso, a estrada ficará fechada por 30 minutos e será aberta 10 minutos para o tráfego de veículos – alertou o secretário-executivo.

A abertura da variante possibilitará que os veículos transitem pela via, que é a principal estrada que liga Barra Mansa a Angra dos Reis.

A decisão foi definida quando o vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, se reuniu com os prefeitos Fernando Jordão (Angra) e José Osmar (Rio Claro), e representantes técnicos do DER-RJ (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Rio de Janeiro).