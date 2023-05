Angra dos Reis: Festa do Divino conta com atrações musicais locais e nacionais

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 08:39 horas

Angra dos Reis – A Festa do Divino Espírito Santo 2023 está a pleno “vapor” e tem seu ápice neste fim de semana, com a chegada do Menino Imperador, que este ano é o morador da Fortaleza, Pedro Henrique Reis Nascimento, e seu séquito, no Cais de Santa Luzia, às 11h de sexta-feira (26). Além da programação religiosa e tradicionais típicas, o evento também vai contar com shows com artistas locais e nacionais. Vale ressaltar que esta parte da programação acontecerá após as apresentações das danças folclóricas, marcadas para acontecerem a partir das 20h e sempre com uma atração local abrindo o palco para os artistas de renome nacional.

Na sexta-feira (26), após das danças folclórica no “Império” montado no Cais de Santa Luzia, a dupla Kalebe e Leilany e Kayu se apresentam e logo após, grande show com a cantora sertaneja Roberta Miranda. No sábado, é a vez dos grupos angrenses Choro Caiçara e Nosso Som, seguido do show de Yasmin Santos. E no domingo (28), se apresentam no palco da Festa do Divino Espírito Santo o cantor da cidade Lincoln Glauber e Davi Dias, abrindo o show de Nando Reis. Saiba da programação completa, abaixo, e venha conferir as delícias desta tradicional festa da cultura angrense.