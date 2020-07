Angra dos Reis inaugura castramóvel que pretende realizar 200 cirurgias por mês

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 17:42 horas

Angra dos Reis – O castramóvel de Angra dos Reis foi inaugurado nesta quinta-feira (30), com uma solenidade, seguida de sua primeira castração, em um cão, e tem objetivo de realizar 200 cirurgias por mês, segundo a prefeitura. O evento ocorreu no Cais de Santa Luzia, local em que o trailer ficará fixado por enquanto. O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, o presidente do Imaar (Instituto Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis), Mário Sérgio da Glória Reis, secretários municipais, cinco vereadores e a presidente da Comissão Legislativa de Proteção dos Animais, vereadora Jane Veiga, estiveram presentes na inauguração.

– Hoje para mim é um dia de felicidade, de alegria. Todos sabem o quanto eu levanto a bandeira dos peludinhos, faço isso desde antes de ser vereadora. O castramóvel foi uma das minhas primeiras indicações. Muitas vezes, me sentei junto com os protetores para discutir essa questão. O castramóvel agora é uma realidade linda e eu agradeço ao prefeito – afirmou a presidente da Comissão Legislativa de Proteção e Defesa dos Animais.

Castramóvel

O castramóvel é um trailer que rodará Angra dos Reis para esterilizar animais de rua, além de controlar a população de cães e gatos do município. A unidade móvel possui pré-operatória, centro cirúrgico e uma salinha de repouso pós-operatório para abrigar até cinco animais. De acordo com a prefeitura, ele é maior castramóvel do Brasil e conta com banheiro.

– Hoje é um dia de muita felicidade para a gente e eu quero parabenizar os protetores. Se não fosse o trabalho de vocês, junto com o Departamento do Bem-Estar Animal, não estaríamos aqui. Em tão pouco tempo, estamos obtendo muitas conquistas – destacou o presidente do Imaar, Mário Reis.

Castrações

As castrações já começaram nesta quinta-feira (30), e cerca de 300 animais que fizeram parte de campanhas de doação, realizadas pela prefeitura, terão prioridade. Em seguida, serão esterilizados animais de rua. Depois será aberto um cadastro para a realização de cirurgias de animais com tutores, que vivem no Centro e nos morros próximos.

Segundo a prefeitura, será criada uma comissão formada por representantes do governo municipal, da Câmara Municipal e de protetores para planejar as próximas ações e decidir qual será o cronograma de bairros a ser seguido pelo castramóvel.

– O castramóvel é uma conquista maravilhosa! Nós, protetores, sabemos como é difícil uma castração animal, é muito cara e ainda temos outros gastos. O castramóvel agora vai resolver tudo, vai evitar que os cachorros procriem, que briguem entre eles. Sou protetora há cerca de sete anos e hoje está sendo o dia mais feliz da minha vida – disse a microempreendedora, Luciana Bezerra Campos.

A unidade móvel foi adquirida com verba do Fundo Municipal do Meio Ambiente e contará com uma equipe de quatro veterinárias, trabalhando de segunda a sexta-feira.

– Procuramos ouvir os protetores. Tudo o que queremos fazer é ouvindo vocês, que protegem os animais. Uma das melhores formas de diminuir o número de animais abandonados é fazendo a castração, assim não veremos tantos animais pelas ruas. Neste primeiro momento, o castramóvel estará no Centro, mas depois vai estar em todo o município – frisou o prefeito, Fernando Jordão, que lembrou a ajuda de uma deputada federal, que doou R$ 120 mil em emenda parlamentar para a causa animal da cidade.

Outra novidade anunciada durante a cerimônia de inauguração do castramóvel é que o Imaar, por meio do Departamento do Bem-Estar Animal, realizou um chamamento público para a contratação de clínicas veterinárias. Elas irão receber animais sem raças definidas, conhecidos popularmente como “vira-latas”, que precisarem de cirurgias como as ortopédicas e de hérnias.