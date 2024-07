Angra dos Reis inaugura Píer da Costeirinha

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra inaugurou nesta quarta-feira (3) o novo Píer da Costeirinha, um grande cartão-postal para a cidade. A estrutura, construída em concreto armado, possui 150 m² de área, 5 metros de largura e 30 metros de comprimento. O píer conta com um mirante acessível equipado com bancos de madeira, guarda-corpos em inox, escadas de acesso ao mar e iluminação noturna.

A inauguração contou com a presença de muitas de pessoas, incluindo secretários da prefeitura, vereadores municipais e o prefeito Fernando Jordão. O prefeito destacou que o novo espaço é um presente para moradores e turistas, proporcionando mais uma opção de lazer em Angra dos Reis.

A obra foi realizada seguindo todas as normas de acessibilidade e segurança, garantindo o acesso de pessoas com mobilidade reduzida através de pisos táteis e sinalização adequada. O projeto foi financiado pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, e com recursos municipais, totalizando um investimento de R$ 700 mil.

Com o objetivo de organizar o espaço, foi publicado o decreto nº 13.614 de 2024, que proíbe o comércio fixo e ambulante, além da atracação de embarcações para embarque e desembarque.

O Píer da Costeirinha oferece aos moradores e visitantes mais uma opção turística para contemplar a paisagem local e a histórica Ilha Francisca. Apesar de ser um píer, o local não será destinado à atracação de embarcações.

Essa iniciativa da prefeitura de Angra é para promover o desenvolvimento urbano da região central do município, complementando outras instalações voltadas para a contemplação da natureza, como o mirante da Praia das Gordas.

O secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta, ressaltou que a nova estrutura na Costeirinha beneficiará toda a população de Angra e os turistas que visitam a cidade, proporcionando um espaço ideal para socialização, prática esportiva, contemplação do litoral e da natureza, e com acessibilidade para todos.