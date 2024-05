Angra dos Reis inicia obras do edifício anexo do Novo Centro Administrativo

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis iniciou nesta sexta-feira (24) às obras do edifício anexo do Novo Centro Administrativo Sustentável, no Centro. O projeto é viabilizado através de uma Parceria Público-Privada (PPP) com o consórcio Entelm, vencedor do leilão realizado em setembro de 2023. A obra tem um prazo estimado de 6 meses para sua conclusão. Após este período, as secretarias de Assistência Social, Educação, Trânsito, Parques e Jardins, SAAE e Bem-Estar Animal serão transferidas provisoriamente para o edifício anexo até que as obras no edifício principal sejam concluídas, o que está previsto para ocorrer em 18 meses após a conclusão do primeiro edifício.

“É com muito prazer que anuncio o início das obras com a presença de tantos servidores públicos. Este novo prédio anexo foi projetado para fornecer um atendimento integrado de todas as secretarias da prefeitura, promovendo eficiência e agilidade por meio de tecnologia e inovação”, comentou o prefeito Fernando Jordão.

O prédio anexo, que contará com seis andares, ocupa uma área de 1.600 metros quadrados no terreno e totaliza 10 mil metros quadrados de área construída. Após a conclusão das obras do edifício principal, o prédio anexo será convertido em um edifício garagem, oferecendo mais comodidade e infraestrutura para os serviços municipais.