Angra dos Reis inicia vacinação contra a dengue

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis iniciou a vacinação contra dengue no município, nesta quinta-feira (23). De acordo com o Ministério da Saúde, nesta primeira leva de vacinação, as doses serão direcionadas para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, grupo que concentra maior número de hospitalizações por dengue, atrás apenas dos idosos. A expectativa é de que mais de 2.700 pessoas sejam vacinadas.

Para melhor organizar a distribuição das vacinas, a Secretaria de Saúde selecionou oito unidades de saúde que abrangem os cinco distritos do município. Neste primeiro momento, os imunizantes estão disponíveis nas unidades: ESF Balneário, ESF Japuíba 2 e 3, ESF Areal/Campo Belo, UBS Monsuaba, ESF Camorim Grande, Clínica da Família do Frade, Clínica da Família do Parque Mambucaba e ESF Abraão.

Para se vacinar, os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS da criança/adolescente. As salas de vacina nessas unidades de saúde funcionam de segunda a sexta, das 8 às 17h. Além disso, a Clínica da Família do Parque Mambucaba e a ESF Camorim abrem também aos sábados, das 8 às 12h.

“É muito importante que os responsáveis tragam seus filhos para se imunizarem contra a dengue. Vacinas são eficazes e são a melhor maneira de se proteger contra qualquer doença. Além disso, mesmo com a redução do número de casos, as ações de combate à dengue não devem ser descuidadas. A população deve continuar realizando inspeções semanais em suas casas e quintais para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti”, comentou a secretária executiva de Atenção Primária, Mariana Barbosa.

O esquema de vacinação é composto por duas doses do imunizante, com intervalo de 90 dias entre eles. Caso a criança ou adolescente tenha sido diagnosticada com dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal. Além disso, a vacina contra a dengue não é indicada para indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles em terapias imunossupressoras, com infecção por HIV sintomática ou com evidência de função imunológica comprometida, e pessoas com hipersensibilidade às substâncias listadas na bula, além de mulheres gestantes ou em fase de amamentação.