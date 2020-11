Angra dos Reis iniciará pré-matrículas para rede municipal de ensino na segunda-feira

Matéria publicada em 20 de novembro de 2020, 15:03 horas

Angra dos Reis – Na próxima segunda-feira (23), pais ou responsáveis dos alunos que buscam uma vaga na educação Infantil (4 e 5 anos) e no ensino fundamental (1º a 6º ano) devem ficar atentos para o período de pré-matrícula, que vai até o dia 18 de dezembro. O objetivo da pré-matrícula é levantar a demanda de estudantes que desejam ingressar na Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2021.

Interessados deverão realizar a inscrição pelo site www.angra.rj.gov.br ou na unidade de ensino mais próxima de sua residência, munidos dos seguintes documentos: certidão de nascimento do estudante; comprovante de residência no nome do responsável ou comprovação similar (recibo de pagamento do aluguel / declaração do dono do imóvel / declaração da associação de moradores da localidade) dos últimos dois meses; identidade e CPF da mãe ou do responsável legal; cartão do BolsaFamília, se for beneficiário do programa; cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e, no caso de estudante com deficiência, sinalizar laudo médico ou equivalente.

Creche e EJA

Para a etapa creche (1 a 3 anos) os responsáveis deverão comparecer aos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) para inserir o nome da criança na lista de espera. Os candidatos à Educação de Jovens e Adultos (EJA) não precisarão fazer pré-matrícula, eles poderão realizar a matrícula entre os dias 15 a 26 de fevereiro do ano que vem nas unidades que oferecem esta modalidade de ensino.

Divulgação

A divulgação do resultado da pré-matrícula será nos dias 28 e 29 de janeiro do ano que vem. A matrícula deverá ser efetivada nos seguintes períodos de 01 a 05/02/2021- pessoa com deficiência e candidatos das unidades de ensino localizadas em ilhas e sertões, com exceção da Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega, na Vila do Abraão, que efetivarão a matrícula no período de 08 a 19/02/2021.

Já de 08 a 19/02/2021- demais candidatos contemplados na pré-matrícula.

As vagas restantes serão disponibilizadas aos interessados que não participaram do processo de pré-matrícula a partir de 22 de fevereiro. Outras dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do telefone (24) 3377-1964.