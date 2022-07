Angra dos Reis lança o programa Transporte Social Universitário

Matéria publicada em 31 de julho de 2022, 10:19 horas

Programa é destinado aos universitários que não têm condições financeiras de custear transporte para estudar fora do município

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Educação e Inovação e a Secretaria Executiva da Juventude, lançou na sexta-feira, dia 29, o Programa Transporte Social Universitário, que visa oferecer transporte para estudantes matriculados em universidades públicas ou privadas e em instituições que oferecem cursos técnicos profissionalizantes, sediadas em até 200 km de Angra. O transporte em ônibus contratado será disponibilizado em dois trajetos: Angra – Santa Cruz/Campo Grande e Angra – Barra Mansa – Volta Redonda.

Para receber o auxílio, é necessário se inscrever e se cadastrar no processo seletivo, preenchendo todos os critérios previstos no processo seletivo, publicado no Boletim Oficial Nº1534, através do Edital de Inscrição Nº002/2022.

Para se inscrever, o estudante deverá preencher a ficha de inscrição digital, disponível no site da Prefeitura de Angra (www.angra.rj.gov.br). Após o preenchimento, imprimir, assinar e comparecer à Secretaria Executiva da Juventude, que fica na Avenida Almirante Jair Carneiro Toscano de Brito, S/N, Praia da Chácara, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), das 9h às 16h. Além da ficha de inscrição, é necessário levar original e cópia dos documentos solicitados no edital.

Entre outros critérios previstos no edital, para receber o auxílio o universitário deve integrar um núcleo familiar de até um salário mínimo por pessoa; morar em Angra dos Reis há, pelo menos, um ano; estar matriculado em cursos que não sejam oferecidos em Angra.

O secretário executivo da Juventude, William Gama, ressaltou que este é um programa voltado para quem realmente precisa e que serão disponibilizados dois itinerários.

– Vamos oferecer estes transportes aos universitários que realmente não têm condições de arcar com este gasto. Por isso, é tão importante preencher todos os critérios do processo de seleção. Vamos ofertar o transporte para os dois itinerários que mais são utilizados por nossos estudantes. Teremos ônibus para Santa Cruz/Campo Grande e para Barra Mansa/Volta Redonda – explicou William.

Fique atento às datas: de 29 de julho a 03 de agosto – período de inscrição; dia 04 de agosto – resultado; dia 05 de agosto – período de recurso; dia 08 – divulgação do resultado.