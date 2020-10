Angra dos Reis libera 50% da capacidade de público para festas e eventos

Matéria publicada em 11 de outubro de 2020, 14:49 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis divulgou o decreto nº 11.778 que permite que festas e eventos tenham 50% da capacidade total de público nos locais. Ele entrou em vigor na sexta-feira (09), e vale para buffets e festas comemorativas de âmbito privado, como: batismo, casamento, aniversário, bodas e eventos corporativos – palestras, apresentações e coquetéis –, a capacidade de público, seja em salão de festas e eventos, centro de convenções em hotéis ou em restaurantes.

De acordo com a prefeitura, o decreto está vigorando até o dia 23 deste mês.

Dados Covid-19

O boletim epidemiológico aponta que Angra dos Reis possui 6.012 casos confirmados por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Destes, 5.524 já estão recuperados e 192 moradores morreram por conta da doença. Entre os indígenas do município, há 194 casos confirmados. Destes, 192 já estão recuperados. Há ainda 10 casos suspeitos, e uma morte foi confirmada pela doença.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 23 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 40 leitos, atende a 22 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, não tem paciente internado. Ou seja, dos 55 leitos públicos do município, 22 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 40 %. Há um paciente internado em instituição privada.

Dos 30.471 casos notificados, 597 foram descartados por exames e 23.862 permanecem suspeitos por síndromes gripais. Dos suspeitos, 878 estão em isolamento domiciliar e 22.984 recuperados.