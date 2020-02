Angra dos Reis mudará trânsito na quarta-feira para o Carnaval

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2020, 11:35 horas

Angra dos Reis – A Superintendência de Transporte e Trânsito de Angra dos Reis fará mudanças no trânsito, a partir da quarta-feira (19), para o feriadão de Carnaval. O objetivo é trazer mais fluidez nas ruas e seguranças para foliões (pedestres e motoristas).

O Centro de Angra será a região que receberá o maior número de desfile de blocos, por isso de quarta-feira (19) até a próxima terça-feira (26), a partir das 18h, será interditado o trecho da Avenida Raul Pompeia, da esquina com a Rua Coronel Carvalho até a Rua do Comércio. O trajeto da Rua do Comércio, entre a Praça General Osório (Praça do Carmo) e a Praça da Matriz também será interrompido.

O estacionamento de veículos nestas localidades serão proibidos a partir das 18h, entre os dias 19 e 26 deste mês. A mudança possibilitará a passagem dos blocos, trazendo mais conforto e segurança para todos.

Os bairros: Monsuaba, Vila Histórica de Mambucaba e Parque Mambucaba terão fechamento temporário de ruas para passagem dos blocos carnavalescos.

Coletivos

Os foliões devem ficar atentos às alterações no itinerário de ônibus via Morro da Cruz. De quarta-feira até a próxima terça-feira, a partir das 18h, até o término dos blocos, os coletivos terão itinerário desviado da Avenida Raul Pompeia para a Rua Manoel do Rosário, antes da Santa Casa.

– A Superintendência de Transporte e Trânsito estará com todo seu efetivo empenhado em trazer a fluidez no trânsito e a segurança dos foliões, atuaremos durante todo o dia e noite, em todas as áreas onde tiver programação oficial da Prefeitura de Angra – destacou o superintendente Ricardo Ferreira.

Prevenção

A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis distribuirá gratuitamente preservativos e orientações sobre DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis). As ações serão no Centro e nas praias do Abraão, Araçatiba e Provetá, na Ilha Grande.

As distribuições serão entre 18h e 00h, entre os dias 19 e 26 deste mês. A expectativa é que 15 mil camisinhas sejam distribuídas por noite.