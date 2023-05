Angra dos Reis: Mulher morre e dois suspeitos são baleados em confronto com PM

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 12:27 horas

Suspeitos foram atendidos no Hospital de Japuíba e estão sob custódia

Angra dos reis – Uma mulher, de 34 anos, morreu e dois jovens, de 26 e 23 anos ficaram feridos em um confronto com policiais do 33º Batalhão da Polícia Militar (BPM), nesta terça-feira (23), no Morro de Santo Antônio, no Centro de Angra dos Reis.

De acordo com a PM, a troca de tiros começou após os agentes serem recebidos por disparos na localidade. Após cessar o confronto, os policiais identificaram os feridos, incluindo um policial, que foram levados para o Hospital Municipal de Japuíba.

A mulher não resistiu aos ferimentos, os suspeitos estão sob custódia e o policial foi liberado no mesmo dia. Durante a ação foram apreendidos dois revólveres calibre 38, uma réplica de pistola, munições, dois celulares, dois rádios transmissores, 68 trouxinhas e 58 pedaços de maconha, 65 pinos de cocaína e uma roupa camuflada.