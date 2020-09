Angra dos Reis não registra mortes por Covid-19 há três dias, segundo prefeitura

Matéria publicada em 27 de setembro de 2020, 16:06 horas

Angra dos Reis – O boletim epidemiológico deste domingo (27), destaca que Angra dos Reis não registra mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, há três dias. Os últimos óbitos foram registrados no último dia 25, sexta-feira, de três mulheres de 48, 64 e 74 anos de idade. Com isso, o município se mantém no total de 182 mortes por coronavírus.

Ainda segundo o boletim, Angra dos Reis apresentou 28.796 casos notificados, sendo que 5.676 foram confirmados e destes, 5.182 já estão recuperados. Entre os indígenas do município, há 194 casos confirmados. Destes, 192 já estão recuperados. Há ainda 12 casos suspeitos, e uma morte foi confirmada pela doença.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 27 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 40 leitos, atende a 24 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, tem um paciente internado. Ou seja, dos 55 leitos públicos do município, 25 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 45, 45%. Há dois pacientes internados em instituição privada.

Ao todo 557 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 22.563 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.079 em isolamento domiciliar e 21.484 já recuperados.