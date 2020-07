Angra dos Reis não registra óbitos por Covid-19 desde o dia 1º de julho

Matéria publicada em 7 de julho de 2020, 16:34 horas

Em 24 horas, município confirmou mais 103 casos

Angra dos Reis – O município segue com 87 óbitos confirmados pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, desde o dia 1º de julho, o que significa que não tiveram mais mortes confirmadas nos últimos dias. Há ainda sete óbitos sendo investigados. Em compensação, Angra dos Reis registrou mais 103 óbitos nas últimas 24 horas, chegando ao total de 2.906 casos. Destes, 2.046 já estão recuperados.

Ao todo são 45 pessoas internadas entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) conta com 120 leitos e atende a 42 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava oferece 15 leitos e tem um paciente internado. Dos 135 eleitos públicos do município, 43 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 31,85%. Há ainda duas pessoas internadas em instituições privadas.

Angra dos Reis tem 14.395 casos notificados, sendo que 301 foram descartados e 11.188 permanecem suspeitos de síndromes gripais. Destes, 1.290 estão em isolamento domiciliar e 9.898 estão recuperados.